Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Літак, яким користується білоруська верхівка і родина Лукашенка, вилетів уночі з Мінська – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 10:06
Літак, яким користується білоруська верхівка і родина Лукашенка, вилетів уночі з Мінська – ЗМІ
RadarBox

З Мінська вночі вилетів літак, який використовують білоруські топпосадовці й члени родини Александра Лукашенка; борт приземлився у турецькому Бодрумі.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на дані про маршрути польотів Radarbox пише портал Reform.by, новину опублікувало також незалежне онлайн-видання Zerkalo.io.

Йдеться про борт Canadair CL-600−2B19 Challenger 850.

Літак вилетів з Мінська опівночі 24 червня, зробив великий обліт аж над Каспійським морем та Грузією і приземлився у турецькому Бодрумі, що на узбережжі Середземного моря. Схоже на те, що літак спеціально оминав південні області Росії. 

Реклама:

Журналісти зазначають, що цей борт часто використовують найвищі посадовці Білорусі та члени родини самопроголошеного президента Александра Лукашенка. 

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛукашенкоБілорусьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Темпи українського контрнаступу не вказують на те, що ситуація зайшла у глухий кут – ISW

Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ

Зеленський: Світ бачить, що єдине джерело небезпеки для ЗАЕС – це Росія

Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму

На крівлі 2 енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили схожі на вибухівку предмети - Генштаб

Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла

Усі новини...
Лукашенко
Путін вранці вже встиг подзвонити Лукашенку
Держдеп про ядерну зброю РФ у Білорусі: Лукашенко віддає Кремлю все більше контролю
Лукашенко заявив, що Україна та Росія могли домовитися про "оренду Криму"
Останні новини
08:22
Командувач армії Британії окреслив стратегію наступу ЗСУ і заявив, що головний удар попереду
08:15
За добу в боях Росія втратила 670 загарбників, засіб ППО і 36 артилерійських систем
07:47
ППО вночі збила "Шахед" над Дніпропетровщиною
07:32
Перед самітом НАТО у Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн Альянсу
07:03
У Скадовську і Генічеську представників окупаційних "адміністрацій" приховано вакцинують від холери
06:39
За минулу добу відбулося 40 бойових зіткнень з ворогом – зведення
05:50
Темпи українського контрнаступу не вказують на те, що ситуація зайшла у глухий кут – ISW
04:32
РФ втратила в Україні майже половину своєї боєздатності – глава ЗС Великобританії
03:39
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
02:41
ЦНС: Вугільна промисловість окупованої Донеччини – під загрозою існування
Усі новини...
Реклама: