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Літак, яким користується білоруська верхівка і родина Лукашенка, вилетів уночі з Мінська – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 10:06
Літак, яким користується білоруська верхівка і родина Лукашенка, вилетів уночі з Мінська – ЗМІ
RadarBox

З Мінська вночі вилетів літак, який використовують білоруські топпосадовці й члени родини Александра Лукашенка; борт приземлився у турецькому Бодрумі.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на дані про маршрути польотів Radarbox пише портал Reform.by, новину опублікувало також незалежне онлайн-видання Zerkalo.io.

Йдеться про борт Canadair CL-600−2B19 Challenger 850.

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Літак вилетів з Мінська опівночі 24 червня, зробив великий обліт аж над Каспійським морем та Грузією і приземлився у турецькому Бодрумі, що на узбережжі Середземного моря. Схоже на те, що літак спеціально оминав південні області Росії. 

Журналісти зазначають, що цей борт часто використовують найвищі посадовці Білорусі та члени родини самопроголошеного президента Александра Лукашенка. 

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

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Теми: ЛукашенкоБілорусьРосія
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