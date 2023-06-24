Літак, яким користується білоруська верхівка і родина Лукашенка, вилетів уночі з Мінська – ЗМІ

З Мінська вночі вилетів літак, який використовують білоруські топпосадовці й члени родини Александра Лукашенка; борт приземлився у турецькому Бодрумі.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на дані про маршрути польотів Radarbox пише портал Reform.by, новину опублікувало також незалежне онлайн-видання Zerkalo.io.

Йдеться про борт Canadair CL-600−2B19 Challenger 850.

Літак вилетів з Мінська опівночі 24 червня, зробив великий обліт аж над Каспійським морем та Грузією і приземлився у турецькому Бодрумі, що на узбережжі Середземного моря. Схоже на те, що літак спеціально оминав південні області Росії.

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Журналісти зазначають, що цей борт часто використовують найвищі посадовці Білорусі та члени родини самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.