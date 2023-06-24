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Самолет, которым пользуется белорусская верхушка и семья Лукашенко, вылетел ночью из Минска - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 24 июня 2023, 10:06
Самолет, которым пользуется белорусская верхушка и семья Лукашенко, вылетел ночью из Минска - СМИ
RadarBox

Из Минска ночью вылетел самолет, который используют белорусские топ-чиновники и члены семьи Александра Лукашенко; борт приземлился в турецком Бодруме.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на данные о маршрутах полетов Radarbox пишет портал Reform.by, новость опубликовало также независимое онлайн-издание Zerkalo.io.

Речь идет о борте Canadair CL-600-2B19 Challenger 850.

Самолет вылетел из Минска в полночь 24 июня, сделал большой облет над Каспийским морем и Грузией и приземлился в турецком Бодруме, что на побережье Средиземного моря. Похоже на то, что самолет специально обходил южные области России.

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Журналисты отмечают, что этот борт часто используют высшие должностные лица Беларуси и члены семьи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcия
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