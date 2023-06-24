Самолет, которым пользуется белорусская верхушка и семья Лукашенко, вылетел ночью из Минска - СМИ

Из Минска ночью вылетел самолет, который используют белорусские топ-чиновники и члены семьи Александра Лукашенко; борт приземлился в турецком Бодруме.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на данные о маршрутах полетов Radarbox пишет портал Reform.by, новость опубликовало также независимое онлайн-издание Zerkalo.io.

Речь идет о борте Canadair CL-600-2B19 Challenger 850.

Реклама:

Самолет вылетел из Минска в полночь 24 июня, сделал большой облет над Каспийским морем и Грузией и приземлился в турецком Бодруме, что на побережье Средиземного моря. Похоже на то, что самолет специально обходил южные области России.

Журналисты отмечают, что этот борт часто используют высшие должностные лица Беларуси и члены семьи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

ВИДЕО ДНЯ

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.