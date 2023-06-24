Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Самолет, которым пользуется белорусская верхушка и семья Лукашенко, вылетел ночью из Минска - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 24 июня 2023, 10:06
Самолет, которым пользуется белорусская верхушка и семья Лукашенко, вылетел ночью из Минска - СМИ
RadarBox

Из Минска ночью вылетел самолет, который используют белорусские топ-чиновники и члены семьи Александра Лукашенко; борт приземлился в турецком Бодруме.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на данные о маршрутах полетов Radarbox пишет портал Reform.by, новость опубликовало также независимое онлайн-издание Zerkalo.io.

Речь идет о борте Canadair CL-600-2B19 Challenger 850.

Реклама:

Самолет вылетел из Минска в полночь 24 июня, сделал большой облет над Каспийским морем и Грузией и приземлился в турецком Бодруме, что на побережье Средиземного моря. Похоже на то, что самолет специально обходил южные области России.

Журналисты отмечают, что этот борт часто используют высшие должностные лица Беларуси и члены семьи самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

ВИДЕО ДНЯ

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

Темы: ЛукашенкоБеларусьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: