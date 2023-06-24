Заколот "Вагнера" матиме значний вплив на війну в Україні – ISW

Збройний напад "ПВК Вагнер" під керівництвом Євгенія Пригожина на російське військове керівництво Росії у Ростові-на-Дону, скоріш за все, матиме би значний вплив на війну, яку РФ веде в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Інститут звертає увагу, що в Ростові знаходиться штаб-квартира Генштабу РФ, 58-а загальновійськова армія і командний центр Об'єднаної групи російських військ в Україні, які наразі беруть активну участь в оборонних операціях проти українського контрнаступу на півдні України.

Таким чином, вважають в ISW, "Ростов-на-Дону є критично важливим центром командування і управління російською армією, і будь-які загрози присутності МО РФ, ймовірно, матимуть наслідки для деяких критично важливих аспектів воєнних зусиль".

Реклама:

Що передувало: У суботу вранці глава "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, і збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.