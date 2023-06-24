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Мятеж "Вагнера" сильно повлияет на войну в Украине – ISW

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 10:58
Мятеж Вагнера сильно повлияет на войну в Украине – ISW
евгений пригожин, Getty Images

Вооруженное нападение "ЧВК Вагнер" под руководством Евгения Пригожина на российское военное руководство России в Ростове-на-Дону, скорее всего, будет иметь значительное влияние на войну, которую РФ ведет в Украине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Институт обращает внимание, что в Ростове находится штаб-квартира Генштаба РФ, 58-я общевойсковая армия и командный центр Объединенной группы российских войск в Украине, которые сейчас активно участвуют в оборонительных операциях против украинского контрнаступления на юге Украины.

Таким образом, считают в ISW, "Ростов-на-Дону является критически важным центром командования и управления российской армией, и любые угрозы присутствия МО РФ, вероятно, будут иметь последствия для некоторых критически важных аспектов военных усилий".

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Что предшествовало: В субботу утром глава "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, и собирается идти "на Москву", а также что его боевики сбили уже три российских вертолета.

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Темы: ВагнервойнаУкраина
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