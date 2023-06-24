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Падіння уламків на багатоповерхівку в Києві: загиблих уже троє

Валентина РоманенкоСубота, 24 червня 2023, 11:11
Падіння уламків на багатоповерхівку в Києві: загиблих уже троє
фото прокуратури

Триває пошуково-рятувальна операція на місці падіння уламків збитої російської повітряної цілі на багатоповерхівку в Києві: кількість загиблих зросла до трьох.

Джерело: мер Києва в соцмережах, Київська міська прокуратура

Пряма мова: "Наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці".

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Всіх мешканців будинку, в який влучили уламки російської ракети, евакуювали.

Деталі: За словами Кличка, у дворі багато пошкоджених автівок. Периметр двору перекритий. Всі служби працюють на місці.

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Мер зазначає, що під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Соломʼянці можуть бути люди. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Внаслідок повітряної атаки пошкоджено три поверхи у багатоквартирному житловому будинку у Солом’янському районі столиці. Сталося часткове руйнування конструкцій.

За даними прокуратури, троє цивільних людей загинуло, ще 11 постраждало.

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

Ударною хвилею пошкоджено близько 40 автомобілів громадян.

Що передувало: Уламки збитої вночі 24 червня ворожої повітряної цілі пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва.

Теми: Київракетний удар
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