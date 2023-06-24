Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Падение обломков на многоэтажку в Киеве: погибших уже трое

Валентина РоманенкоСуббота, 24 июня 2023, 11:11
Падение обломков на многоэтажку в Киеве: погибших уже трое
фото прокуратуры

Продолжается поисково-спасательная операция на месте падения обломков сбитой российской воздушной цели на многоэтажку в Киеве: количество погибших возросло до трех.

Источник: мэр Киева в соцсетях, Киевская городская прокуратура

Прямая речь: "Сейчас известно о трех погибших. Двух пострадавших госпитализировали. 9 человек получили помощь медиков на месте".

Реклама:

Всех жителей дома, в который попали обломки российской ракеты, эвакуировали.

Детали: По словам Кличко, во дворе много поврежденных автомобилей. Периметр двора перекрыт. Все службы работают на месте.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр отмечает, что под завалами на поврежденных этажах дома на Соломенке могут быть люди. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В результате воздушной атаки повреждены три этажа в многоквартирном жилом доме в Соломенском районе столицы. Произошло частичное разрушение конструкций.

По данным прокуратуры, трое гражданских людей погибли, еще 11 пострадали.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ударной волной повреждено около 40 автомобилей граждан.

Что предшествовало: Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева.

Темы: Киевракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: