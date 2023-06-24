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Падение обломков на многоэтажку в Киеве: погибших уже трое

Валентина РоманенкоСуббота, 24 июня 2023, 11:11
Падение обломков на многоэтажку в Киеве: погибших уже трое
фото прокуратуры

Продолжается поисково-спасательная операция на месте падения обломков сбитой российской воздушной цели на многоэтажку в Киеве: количество погибших возросло до трех.

Источник: мэр Киева в соцсетях, Киевская городская прокуратура

Прямая речь: "Сейчас известно о трех погибших. Двух пострадавших госпитализировали. 9 человек получили помощь медиков на месте".

Всех жителей дома, в который попали обломки российской ракеты, эвакуировали.

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Детали: По словам Кличко, во дворе много поврежденных автомобилей. Периметр двора перекрыт. Все службы работают на месте.

Мэр отмечает, что под завалами на поврежденных этажах дома на Соломенке могут быть люди. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

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Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В результате воздушной атаки повреждены три этажа в многоквартирном жилом доме в Соломенском районе столицы. Произошло частичное разрушение конструкций.

По данным прокуратуры, трое гражданских людей погибли, еще 11 пострадали.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ударной волной повреждено около 40 автомобилей граждан.

Что предшествовало: Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева.

Темы: Киевракетный удар
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