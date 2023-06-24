Падение обломков на многоэтажку в Киеве: погибших уже трое

Продолжается поисково-спасательная операция на месте падения обломков сбитой российской воздушной цели на многоэтажку в Киеве: количество погибших возросло до трех.

Источник: мэр Киева в соцсетях, Киевская городская прокуратура

Прямая речь: "Сейчас известно о трех погибших. Двух пострадавших госпитализировали. 9 человек получили помощь медиков на месте".

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Всех жителей дома, в который попали обломки российской ракеты, эвакуировали.

Детали: По словам Кличко, во дворе много поврежденных автомобилей. Периметр двора перекрыт. Все службы работают на месте.

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Мэр отмечает, что под завалами на поврежденных этажах дома на Соломенке могут быть люди. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В результате воздушной атаки повреждены три этажа в многоквартирном жилом доме в Соломенском районе столицы. Произошло частичное разрушение конструкций.

По данным прокуратуры, трое гражданских людей погибли, еще 11 пострадали.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ударной волной повреждено около 40 автомобилей граждан.

Что предшествовало: Обломки сбитой ночью 24 июня вражеской воздушной цели повредили 25-этажный дом в Соломенском районе Киева.