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Удар Росії по Дніпру: кількість поранених зросла до 11 людей, з них троє – діти

Валентина РоманенкоСубота, 24 червня 2023, 11:34
Удар Росії по Дніпру: кількість поранених зросла до 11 людей, з них троє – діти
фото Дніпропетровської ОВА

Внаслідок ворожого удару по Дніпру кількість постраждалих зросла до 11 осіб, з них троє – діти.

Джерело: перший заступник голови ОВА Володимир Орлов на брифінгу на місці події, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Наразі 25 будинків пошкоджено, 4 - повністю зруйновано. 11 людей в лікарні, троє з них діти - двоє лікуються стаціонарно, один - амбулаторно. 7 людей наразі в лікарнях саме в результаті цього "прильоту".

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Деталі: Орлов додав, що поки невідомо, скільком людям потрібно буде надати тимчасове житло, але зазначив, що ситуація контрольована. Всі служби працюють, створена спеціальна комісія, запевнив він.

Що передувало: Мер міста Борис Філатов повідомив, що в ніч на 24 червня росіяни обстріляли приватний сектор у Дніпрі.

"Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Всі служби працюють", – написав він у соцмережах.

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Нагадаємо: В ніч на 24 червня Росія випустила по Україні 51 ракету та запустила 2 іранські дрони-камікадзе. ППО знищила 41 ракету ворога та обидва безпілотники.

Теми: Дніпроракетний удар
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