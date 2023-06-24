Удар России по Днепру: количество раненых возросло до 11 человек, из них трое – дети

В результате вражеского удара по Днепру количество пострадавших возросло до 11 человек, из них трое - дети.

Источник: первый заместитель председателя ОГА Владимир Орлов на брифинге на месте происшествия, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "На сейчас 25 домов повреждены, 4 - полностью разрушены. 11 человек в больнице, трое из них дети - двое лечатся стационарно, один - амбулаторно. 7 человек сейчас в больницах именно в результате этого "прилета".

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Детали: Орлов добавил, что пока неизвестно, скольким людям нужно будет предоставить временное жилье, но отметил, что ситуация контролируется. Все службы работают, создана специальная комиссия, заверил он.

Что предшествовало: Мэр города Борис Филатов сообщил, что в ночь на 24 июня россияне обстреляли частный сектор в Днепре.

"Никакой военной цели. Несколько домов разрушены до основания. Огромная воронка после взрыва. Есть пострадавшие. Все службы работают", - написал он в соцсетях.

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Напомним: В ночь на 24 июня Россия выпустила по Украине 51 ракету и запустила 2 иранских дрона-камикадзе. ПВО уничтожила 41 ракету врага и оба беспилотника.