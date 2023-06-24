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У Москві готуються до швидкого приходу вагнерівців: очікують боїв біля столиці - ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 14:43
У Москві готуються до швидкого приходу вагнерівців: очікують боїв біля столиці - ЗМІ
фото: риа новости

В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої.

Джерело: "Медуза" з посиланням на співрозмовників в АП, ГУР

Деталі: За словами джерел, ще в п'ятницю в АП не відкидали, що "Пригожин блефує" і намагається "щось для себе виторгувати". Однак після того, як вранці 24 червня вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону, "прийшло розуміння, що справа серйозна".

Близьке до уряду РФ джерело, а також співрозмовник, близький до Кремля, кажуть, що Пригожин "почав метушитися" приблизно два тижні тому - після того, як Путін заявив, що для продовження бойових дій в Україні ПВК зобов'язані укласти офіційний контракт із Міноборони РФ (із цим відомством у засновника ПВК Вагнера давній конфлікт).

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Одне з джерел, близьких до адміністрації президента, визнає, що в Кремлі проблему теж недооцінили: "Обговорювали на нарадах, зійшлися на тому, що він зухвалий авантюрист і поводиться не за правилами. Ризик саме військового заколоту визнали нульовим - порахували, що так може вчинити тільки божевільний.

Зараз у Кремлі впевнені, що армії і силовикам вдасться зупинити колони ПВК Вагнера. При цьому один зі співрозмовників не сумнівається, що щонайменше деяким найманцям вдасться "прорватися до Москви".

У Кремлі також хвилюються про рейтинги Путіна - 2024 року мають відбутися вибори президента Росії, а також очікують "закручування гайок" у РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом Головне управління розвідки заявляє, що Москва готується до облоги.

За даними відомства, російська столиця "практично ізольована" силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.

В Москву, за даними ГУР, стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах

Теми: РосіяПутінПригожинВагнер
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