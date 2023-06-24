У Москві готуються до швидкого приходу вагнерівців: очікують боїв біля столиці - ЗМІ

В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої.

Джерело: "Медуза" з посиланням на співрозмовників в АП, ГУР

Деталі: За словами джерел, ще в п'ятницю в АП не відкидали, що "Пригожин блефує" і намагається "щось для себе виторгувати". Однак після того, як вранці 24 червня вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону, "прийшло розуміння, що справа серйозна".

Близьке до уряду РФ джерело, а також співрозмовник, близький до Кремля, кажуть, що Пригожин "почав метушитися" приблизно два тижні тому - після того, як Путін заявив, що для продовження бойових дій в Україні ПВК зобов'язані укласти офіційний контракт із Міноборони РФ (із цим відомством у засновника ПВК Вагнера давній конфлікт).

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Одне з джерел, близьких до адміністрації президента, визнає, що в Кремлі проблему теж недооцінили: "Обговорювали на нарадах, зійшлися на тому, що він зухвалий авантюрист і поводиться не за правилами. Ризик саме військового заколоту визнали нульовим - порахували, що так може вчинити тільки божевільний.

Зараз у Кремлі впевнені, що армії і силовикам вдасться зупинити колони ПВК Вагнера. При цьому один зі співрозмовників не сумнівається, що щонайменше деяким найманцям вдасться "прорватися до Москви".

У Кремлі також хвилюються про рейтинги Путіна - 2024 року мають відбутися вибори президента Росії, а також очікують "закручування гайок" у РФ.

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Тим часом Головне управління розвідки заявляє, що Москва готується до облоги.

За даними відомства, російська столиця "практично ізольована" силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.

В Москву, за даними ГУР, стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах