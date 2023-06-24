В Москве готовятся к скорому приходу вагнеровцев: ожидают боев возле столицы - СМИ

В администрации президента (АП) РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои.

Источник: "Медуза" со ссылкой на собеседников в АП, ГУР

Детали: По словам источников, еще в пятницу в АП не исключали, что "Пригожин блефует" и пытается "что-то для себя выторговать". Однако после того, как утром 24 июня вагнеровцы взяли под контроль Ростов-на-Дону, "пришло понимание, что дело серьезное".

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Близкий к правительству РФ источник, а также собеседник, близкий к Кремлю, говорят, что Пригожин "начал суетиться" около двух недель назад - после того, как Путин заявил, что для продолжения боевых действий в Украине ЧВК обязаны заключить официальный контракт с Минобороны РФ (с этим ведомством у основателя ЧВК Вагнера давний конфликт).

Один из источников, близких к администрации президента, признает, что в Кремле проблему тоже недооценили: "Обсуждали на совещаниях, сошлись на том, что он дерзкий авантюрист и ведет себя не по правилам. Риск именно военного мятежа признали нулевым - посчитали, что так может поступить только сумасшедший.

Сейчас в Кремле уверены, что армии и силовикам удастся остановить колонны ЧВК Вагнера. При этом один из собеседников не сомневается, что как минимум некоторым наемникам удастся "прорваться в Москву".

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В Кремле также волнуются о рейтингах Путина - в 2024 году должны состояться выборы президента России, а также ожидают "закручивания гаек" в РФ.

Тем временем Главное управление разведки заявляет, что Москва готовится к осаде.

По данным ведомства, российская столица "практически изолирована" силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта.

В Москву, по данным ГУР, стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах