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Заколот у РФ є подарунком для наступу України, він, імовірно, змінить хід війни – CNN

Тетяна ЛозовенкоСубота, 24 червня 2023, 15:25
Заколот у РФ є подарунком для наступу України, він, імовірно, змінить хід війни – CNN
Ілюстративне фото з Генштабу

Заколот у Росії почався в найліпший момент для українських наступальних дій; він, імовірно, змінить хід війни на користь України.

Джерело: CNN

Дослівно: "Хаос у Кремлі не міг настати в кращий час для України… Те, що президент Росії Володимир Путін назвав "збройним заколотом" найманців "Вагнера", є подарунок для країни, яка місяцями готувалася до контрнаступу, щоб завдати нищівного удару по російським військовим.

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.. Слово дня в Україні – "зловтіха".

Деталі: У п'ятницю знімальна група CNN перебувала поблизу лінії фронту на півдні України. Журналісти повідомляють, що бачили "велику концентрацію військ і озброєння", у тому числі новітньої західної зброї, готової до наступу.

Говорячи про "зловтіху" України, видання згадало відео, що активно поширювалася в соціальних мережах, на якому тодішній актор Володимир Зеленський сидить у зручному кріслі, відкорковує пиво і бере миску з попкорном, посміхаючись.  

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Дослівно: "Заколот, ймовірно, змінить хід війни на користь Києва. Але повстання рідко закінчуються в Росії – чи деінде – з тими результатами, яких вони прагнули досягти

... По мірі того, як розігрується ця рідкісна якобінська драма російської людської слабкості, не обов'язково, що за нею послідує покращення. Пригожин може не перемогти, а "стовпи" Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений Путін може робити ірраціональні речі, щоб довести свою силу".

Теми: РосіяконтрнаступПригожинвійна
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