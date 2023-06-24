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Мятеж в РФ является подарком для наступления Украины, он, вероятно, изменит ход войны – CNN

Татьяна ЛозовенкоСуббота, 24 июня 2023, 15:25
Мятеж в РФ является подарком для наступления Украины, он, вероятно, изменит ход войны – CNN
Иллюстративное фото из Генштаба

Мятеж в России начался в лучший момент для украинских наступательных действий; он, вероятно, изменит ход войны в пользу Украины.

Источник: CNN

Дословно: "Хаос в Кремле не мог наступить в лучшее время для Украины... То, что президент России Владимир Путин назвал "вооруженным мятежом" наемников "Вагнера", является подарком для страны, которая месяцами готовилась к контрнаступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по российским военным.

.. Слово дня в Украине - "злорадство".

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Детали: В пятницу съемочная группа CNN находилась вблизи линии фронта на юге Украины. Журналисты сообщают, что видели "большую концентрацию войск и вооружения", в том числе новейшего западного оружия, готового к наступлению.

Говоря о "злорадстве" Украины, издание вспомнило активно распространявшееся в социальных сетях видео, на котором тогдашний актер Владимир Зеленский сидит в удобном кресле, откупоривает пиво и берет миску с попкорном, улыбаясь.

Дословно: "Мятеж, вероятно, изменит ход войны в пользу Киева. Но восстания редко заканчиваются в России - или где-либо еще - с теми результатами, которых они стремились достичь

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... По мере того, как разыгрывается эта редкая якобинская драма русской человеческой слабости, не обязательно, что за ней последует улучшение. Пригожин может не победить, а "столпы" Кремля могут не разрушиться. Но ослабленный Путин может делать иррациональные вещи, чтобы доказать свою силу".

Темы: РосcияконтрнаступлениеПригожинвойна
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