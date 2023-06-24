Мільярди рублів: Пригожин заявив, що силовики РФ знайшли його "Газель" і автобуси з грошима

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив, що біля його офісу в Петербурзі російські силовики знайшли коробки з грошима, ЗМІ повідомляють про 4 мільярди рублів.

Джерело: петербурзьке видання "Фонтанка", коментар Пригожина, поширений його пресслужбою

Деталі: "Фонтанка" повідомила, що у дворі готелю "Трезіні" біля офісу Пригожина виявлено "Газель", набиту коробками з грошима.

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За даними видання, під час обшуку готелю "Трезіні", який, як вважається, може бути офісом Євгена Пригожина, співробітників зацікавила біла "Газель", яка не належить нікому з Академічного провулка. Її почали перевіряти на предмет вибухонебезпечних речовин. Коли її розкрили, то побачили коробки, повні грошей.

Пізніше гроші в коробках із "Газелі" перерахували. Там виявилося 4 мільярди рублів готівкою, пише видання.

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Після цієї публікації Пригожин опублікував коментар, у якому заявив, що було виявлено не тільки "Газель", а й два автобуси з грошима.

"У мене виявлено не одну "Газель", у мене виявлено "Газель" і два автобусика, в яких лежали гроші, передбачені на видачу заробітної плати, так званої компенсації "вантаж 200" (за вбитих "вагнерівців" – ред.) та інші питання", - сказав Пригожин.

Він також заявив, що ПВК "Вагнер" за 10 років роботи завжди використовувала готівку.