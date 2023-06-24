Миллиарды рублей: Пригожин заявил, что силовики РФ нашли его "Газель" и автобусы с деньгами

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что возле его офиса в Петербурге российские силовики нашли коробки с деньгами, СМИ сообщают о 4 миллиардах рублей.

Источник: петербургское издание "Фонтанка", комментарий Пригожина, распространенный его пресс-службой

Детали: "Фонтанка" сообщила, что во дворе отеля "Трезини" у офиса Пригожина обнаружена "Газель", набитая коробками с деньгами.

По данным издания, во время обыска отеля "Трезини", который, как считается, может быть офисом Евгения Пригожина, сотрудников заинтересовала белая "Газель", которая не принадлежит никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег.

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Позже деньги в коробках из "Газели" пересчитали. Там оказалось 4 миллиарда рублей наличными, пишет издание.

После этой публикации Пригожин опубликовал комментарий, в котором заявил, что была обнаружена не только "Газель", но и два автобуса с деньгами.

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"У меня обнаружена не одна "Газель", у меня обнаружена "Газель" и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называмой компенсации "груз 200" (за убитых "вагнеровцев" - ред.) и другие вопросы", - сказал Пригожин.

Он также заявил, что ЧВК "Вагнер" за 10 лет работы всегда использовала наличные деньги.