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Путін розповів Ердогану про збройний заколот в РФ

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 15:54

Президент РФ Владімір Путін провів телефонну розмову із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої розповів про збройний заколот у себе в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Кремля.

У Кремлі стверджують, що розмова відбулась з ініціативи турецької сторони.

Зазначається, що Путін розповів Ердогану про ситуацію в РФ на тлі збройного заколоту.

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"Президент Турецької Республіки висловив повну підтримку крокам російського керівництва", – кажуть у Кремлі.

Раніше Путін говорив із самопроголошеним лідером Білорусі Александром Лукашенком. Крім того, він телефонував президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

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Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром і збирається "на Москву".

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Теми: ЕрдоганПутінРосія
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