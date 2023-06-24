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Путин рассказал Эрдогану о вооруженном мятеже в РФ

"Европейская правда"Суббота, 24 июня 2023, 15:54

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого рассказал о вооруженном мятеже у себя в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле утверждают, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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Отмечается, что Путин рассказал Эрдогану о ситуации в РФ на фоне вооруженного мятежа.

"Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", – говорят в Кремле.

Ранее Путин говорил с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко. Кроме того, он звонил президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

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Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром и собирается "на Москву".

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время. 

Темы: ЭрдоганПутинРосcия
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