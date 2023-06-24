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РДК і "Свобода Росії" закликали прихильників до дій: Розверніть зброю на вежі Кремля

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 16:15
РДК і Свобода Росії закликали прихильників до дій: Розверніть зброю на вежі Кремля
командир РДК Денис Нікітін, скріншот звернення

Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" підтримали заколот "вагнерівців" проти російської влади й закликали своїх прихильників до активних дій.

Джерело: РДК і "Свобода России" в Telegram

Дослівно "Свобода России": "На полі бою ми з Пригожиним – вороги, але зараз він говорить правду: про те, як боягузливі генерали відправляють на смерть як гарматне м'ясо сотні тисяч росіян. Його слова показують, що миритися з корупцією, диктатурою, лицемірством – уже ніхто не буде. Ми сподіваємося, що війна зла проти зла послабить репресивну машину і ми з побратимами звільнимо Росію.

Солдати, офіцери: ваш час настав. Розверніть свою зброю на вежі Кремля, не дайте міжусобицям втопити Росію в крові. Пора припинити безглузде і жорстоке вбивство українців, загибель на фронті тисяч росіян і повернутися додому: туди, де ви зараз потрібні".

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Деталі: Водночас командир РДК Денис Нікітін заявив, що, за його інформацією, російський диктатор Володимир Путін уже евакуйований на Валдай, слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах і представники російської "еліти".

Він також стверджує, що в Україні фронт окупантів "починає валитися" - деморалізовані та позбавлені управління солдати армії РФ залишають свої позиції. За його словами, в районі Бахмута і на Запорізькому напрямку бійці ЗСУ просуваються, не зустрічаючи опору.

Пряма мова Нікітіна: "Я щиро вболіваю за успіх місії Пригожина, тому що кривавий кремлівський режим можна знести тільки одним способом – збройним повстанням. Це повстання Пригожин і підняв...

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Бійці РДК, які перебувають у Росії, мобілізовані. Вони готові допомагати звільняти Росію від кривавого тирана. Я думаю, що по обидва боки кордону війська РДК наближають нашу спільну перемогу".

Теми: РосіяПригожинВагнер
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