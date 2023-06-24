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РДК и "Свобода России" призвали сторонников к действиям: Разверните оружие на башни Кремля

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 16:15
РДК и Свобода России призвали сторонников к действиям: Разверните оружие на башни Кремля
командир РДК Денис Никитин, скриншот обращения

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" поддержали мятеж "вагнеровцев" против российской власти и призвали своих сторонников к активным действиям.

Источник: РДК и "Свобода России" в Telegram

Дословно "Свобода России": "На поле боя мы с Пригожиным — враги, но сейчас он говорит правду: о том, как трусливые генералы отправляют на смерть в качестве пушечного мяса сотни тысяч россиян. Его слова показывают, что мириться с коррупцией, диктатурой, лицемерием — уже никто не будет. Мы надеемся, что война зла против зла ослабит репрессивную машину и мы с побратимами освободим Россию.

Солдаты, офицеры: ваш час настал. Разверните свое оружие на башни Кремля, не дайте междоусобицам утопить Россию в крови. Пора прекратить бессмысленное и жестокое убийство украинцев, гибель на фронте тысяч россиян и вернуться домой: туда, где вы сейчас нужны".

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Детали: В то же время, командир РДК Денис Никитин заявил, что, по его информации, российский диктатор Владимир Путин уже эвакуирован на Валдай, вслед за ним покидают Москву на своих бизнес-джетах и представители российской "элиты".

Он также утверждает, что в Украине фронт оккупантов "начинает рушиться" - деморализованные и лишённые управления солдаты армии РФ оставляют свои позиции. По его словам, в районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления.

Прямая речь Никитина: "Я искренне болею за успех миссии Пригожина, потому что кровавый кремлевский режим можно снести только одним способом – вооруженным восстанием. Это восстание Пригожин и поднял…

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Бойцы РДК, которые находятся в России, мобилизованы. Они готовы помогать освобождать Россию от кровавого тирана. Я думаю, что по обе стороны границы войска РДК приближают нашу общую победу".

Темы: РосcияПригожинВагнер
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