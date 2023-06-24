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"Чекайте нашого сигналу": полк Калиновського і Тихановська звернулися до білорусів

Тетяна ЛозовенкоСубота, 24 червня 2023, 17:23
Чекайте нашого сигналу: полк Калиновського і Тихановська звернулися до білорусів
Скріни з відеозвернень Тихановської та полку Калиновського 24 червня, УП

Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала не втрачати шанс на порятунок Білорусі; полк імені Кастуся Калиновського сказав військовим і цивільним "чекати сигналу".

Джерело: Тихановська в Telegram, полк Калиновського в Telegram

Обидва звернення опубліковані білоруською мовою

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Пряма мова Тихановської: "Путін може спробувати втягнути білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом. Я хочу закликати білоруських дипломатів, військових і силовиків пам'ятати, що у нас свої національні інтереси. Путін і Пригожин – не друзі Білорусі. Ви не зобов'язані обирати їхній бік. Білоруси повинні захищати свою країну. 

Головне завдання всіх білорусів зараз – зберегти безпеку і суверенітет своєї країни. Врятувати нашу країну від того, на що перетворилася Росія. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію. 

Я також звертаюся до білоруської армії: ми не можемо сподіватися, що Росія залишить Білорусь у спокої. Зараз – найкращий момент, щоб вигнати російських військових із нашої країни. І якщо ми змарнуємо цей шанс, то Росія зробить із нами те саме, що і з Україною".

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Деталі: Тихановська закликала закрити кордон Білорусі з Росією. Вона також повідомила, що сьогодні створила Оперативний штаб, запросивши приєднатися представників демократичних структур, полку Калиновського та білоруських добровольців.

Полк Калиновського також опублікував звернення:

Пряма мова: "Відповідні умови для знищення диктатури наближаються. Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті Росії, ця громадянська війна нас не стосується.

Наближається час перед білорусами постане вибір: виконати злочинний наказ чи присягу на вірність білоруському народу.

Ми маємо Білорусі резерв, який включає військових і просто громадян, які готові визволяти Білорусь від окупації. Нам потрібні будуть люди для рішучих дій. Вступайте до загонів самооборони. Кожне місто, кожна вулиця, будьте готові для контролю над своєю територією і підтримки порядку.

Військові, резервісти, білоруси, чекайте нашого сигналу".

Теми: БілорусьТихановськаКалиновський
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