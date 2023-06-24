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“Ждите нашего сигнала”: полк Калиновского и Тихановская обратились к белорусам

Татьяна ЛозовенкоСуббота, 24 июня 2023, 17:23
“Ждите нашего сигнала”: полк Калиновского и Тихановская обратились к белорусам
Скрины из видеообращений Тихановской и полка Калиновского 24 июня, УП

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала не упускать шанс спасти Беларуси; полк имени Кастуся Калиновского сказал военным и гражданским "ждать сигнала".

Джерело: Тихановская в Telegram, полк Калиновского в Telegram

Оба обращения опубликованы на белорусском языке

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Прямая речь Тихановской: Путин может попробовать втянуть белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом. Я хочу призвать белорусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у нас свои национальные интересы. Путин и Пригожин – не друзья Беларуси. Вы не обязаны выбирать их сторону. Белорусы должны защищать свою страну. 

Главная задача всех белорусов сейчас – сохранить безопасность и суверенитет своей страны. Спасти нашу страну у того, во что превратилась Россия. Мы должны быть готовы к любому сценарию. Я также обращаюсь к белорусской армии: мы не можем надеяться, что Россия оставит Беларусь в покое. Сейчас – лучший момент, чтобы выгнать российских военных из нашей страны. И если мы упустим этот шанс, то Россия сделает с нами то же, что и с Украиной".

Детали: Тихановская призвала закрыть границу Беларуси с Россией. Она также сообщила, что сегодня создала Оперативный штаб, пригласив присоединиться представителей демократических структур, полка Калиновского и белорусских добровольцев.

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Полк Калиновского также опубликовал обращение:

Прямая речь: "Подходящие условия для уничтожения диктатуры приближаются. Это начало конца большой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте России, эта гражданская война нас не касается.

Приближается время, когда перед белорусами станет выбор: исполнить преступный указ или присягу на верность белорусскому народу.

Мы имеем Беларуси резерв, который включает военных и просто граждан, которые готовы вызволять Беларусь от оккпации. Нам нужны будут люди для решительных действий. Вступайте в отряды самообороны. Каждый город, каждая улица, будьте готовы для контроля над своей территорией и поддержки порядка.

Военные, резервисты, беларуси, ждите нашего сигнала.

Темы: БеларусьТихановскаяКалиновский
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