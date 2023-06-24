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Медведєв боїться за ядерну зброю в руках бандитів

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 18:25
Медведєв боїться за ядерну зброю в руках бандитів
Дмитро Медведєв, фото AFP via Getty Images

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що влада не допустить сценарію, щоб ядерна зброя опинилася в руках бандитів, а в МЗС РФ запевняють, що ситуація з заколотом вирішиться "найближчим часом".

Джерело: Медведєв, якого цитує пропагандистське агентство РИА Новости, заява МЗС РФ, пише Інтерфакс

Деталі: "Ми не дозволимо подіям піти за сценарієм, щоб ядерна зброя опинилася в бандитів, хоч би як цього хотілося злочинцям, які звихнулися", - заявив Медведєв.

Він також назвав нинішній збройний заколот добре продуманою і спланованою операцією, мета якої – захоплення влади в країні. При цьому Медведєв назвав брехнею "спекуляції" на тему колишніх образ Пригожина, невиконання зобов'язань Міноборони, "ударів" по тилу і корупції чиновників.

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Водночас МЗС РФ в офіційній заяві застерегло країни Заходу від використання внутрішньополітичної ситуації в Росії у своїх цілях.

"Застерігаємо західні країни від будь-яких натяків на можливе використання внутрішньоросійської ситуації для досягнення своїх русофобських цілей. Подібні спроби безперспективні і не знайдуть відгуку ані в Росії, ані серед розсудливих політичних сил за кордоном", - йдеться в заяві відомства.

У МЗС РФ запевняють, що "спроба збройного заколоту, яка мала місце в нашій країні, викликає різке неприйняття в російському суспільстві", а сам заколот "грає на руку зовнішнім ворогам Росії".

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У заяві висловлюється переконання, що "найближчим часом ситуація знайде своє рішення, гідне вікової мудрості російського народу і держави російської".

"Усі цілі та завдання спеціальної військової операції будуть виконані", - запевняють у МЗС РФ.

Теми: МедведєвРосіяПригожинВагнер
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