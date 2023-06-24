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Медведев боится за ядерное оружие в руках бандитов

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 18:25
Медведев боится за ядерное оружие в руках бандитов
Дмитрий Медведев, фото AFP via Getty Images

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти не допустят сценария, чтобы ядерное оружие оказалось в руках бандитов, а в МИД РФ уверяют, что ситуация с мятежом решится "в ближайшее время".

Источник: Медведев, которого цитирует пропагандистское агентство РИА Новости, заявление МИД РФ, пишет Интерфакс

Детали: "Мы не позволим событиям пойти по сценарию, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов, как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам", - заявил Медведев.

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Он также назвал нынешний вооруженный мятеж хорошо продуманной и спланированной операцией, цель которой – захват власти в стране. При этом Медведев назвал враньем "спекуляции" на тему былых обид Пригожина, невыполнения обязательств Минобороны, "ударов" по тылу и коррупции чиновников.

В то же время, МИД РФ в официальном заявлении предостерег страны Запада от использования внутриполитической ситуации в России в своих целях.

"Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом", - говорится в заявлении ведомства.

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В МИД РФ уверяют, что "имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе", а сам мятеж "играет на руку внешним врагам России".

В заявлении выражается убеждение, что "в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и государства российского".

"Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - уверяют в МИД РФ.

Темы: МедведевРосcияПригожинВагнер
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