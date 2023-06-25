Ворог гатив по прикордонню Сумщини: зафіксовано понад 200 вибухів

Протягом минулого дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних громад, зафіксовано 204 вибухи.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Свеська, Есманська, Дружбівська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади.

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По Великописарівській громаді здійснено артобстріли (17 вибухів). А також ворог бив з мінометів (13 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено п’ять приватних житлових будинки, два господарські приміщення, трансформатор РЕС.

Також був обстріл з АГС-17 (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарське приміщення, погріб, сінник, літню кухню.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (12 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири житлові будинки.

ВІДЕО ДНЯ

У Миропільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (12 вибухів).

По Юнаківській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл (13 вибухів).

Краснопільська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи) та мінометний обстріл (17 вибухів).

По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

На територію Свеської громади ворог скинув 73 міни.

По Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл (6 вибухів).

По Дружбівській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).