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Враг бил по пограничью Сумщины: зафиксировано более 200 взрывов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 01:08
Враг бил по пограничью Сумщины: зафиксировано более 200 взрывов
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 24 обстрела пограничных общин, зафиксировано 204 взрыва.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Свесская, Эсманская, Дружбовская, Зноб-Новгородская и Великописаревская громады.

По Великописаревской громаде осуществлены артобстрелы (17 взрывов). А также враг бил из минометов (13 взрывов). Вследствие одного из обстрелов повреждены пять частных жилых домов, два хозяйственных помещения, трансформатор РЭС.

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Также был обстрел из АГС-17 (20 взрывов).  В результате обстрела повреждены частный жилой дом, гараж, хозяйственное помещение, погреб, сеновал, летняя кухня.

Белопольскую громаду россияне обстреляли из минометов (12 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены четыре жилых дома.

В Миропольской громаде зафиксирован минометный обстрел (12 взрывов).

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По Юнаковской громаде россияне совершили минометный обстрел (13 взрывов).

Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (17 взрывов).

По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

На территорию Свесской громады враг сбросил 73 мины.

По Зноб-Новгородской громаде был минометный обстрел (6 взрывов).

По Дружбовской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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