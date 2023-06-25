Враг бил по пограничью Сумщины: зафиксировано более 200 взрывов

В течение прошлого дня россияне совершили 24 обстрела пограничных общин, зафиксировано 204 взрыва.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Юнаковская, Свесская, Эсманская, Дружбовская, Зноб-Новгородская и Великописаревская громады.

По Великописаревской громаде осуществлены артобстрелы (17 взрывов). А также враг бил из минометов (13 взрывов). Вследствие одного из обстрелов повреждены пять частных жилых домов, два хозяйственных помещения, трансформатор РЭС.

Реклама:

Также был обстрел из АГС-17 (20 взрывов). В результате обстрела повреждены частный жилой дом, гараж, хозяйственное помещение, погреб, сеновал, летняя кухня.

Белопольскую громаду россияне обстреляли из минометов (12 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены четыре жилых дома.

В Миропольской громаде зафиксирован минометный обстрел (12 взрывов).

ВИДЕО ДНЯ

По Юнаковской громаде россияне совершили минометный обстрел (13 взрывов).

Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (17 взрывов).

По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

На территорию Свесской громады враг сбросил 73 мины.

По Зноб-Новгородской громаде был минометный обстрел (6 взрывов).

По Дружбовской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).