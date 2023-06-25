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Колаборанти тікають з окупованої Херсонщини в Крим – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 25 червня 2023, 07:28
Колаборанти тікають з окупованої Херсонщини в Крим – штаб
ілюстративне фото з фейсбук-сторінки мерії херсона

Колаборанти з російськими паспортами "евакуюються" з тимчасово окупованої Херсонської області у Крим.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до тимчасово окупованого українського Криму.

Однак, співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника".

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Деталі: У штабі також повідомляють, що ворог продовжує зазнавати великих втрат в живій силі та військовій техніці.

І з метою приховування втрат використовує інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Зокрема, за даними Генштабу, в населеному пункті Каланчак Херсонської області, в приміщені центральної районної лікарні, росіяни облаштували військовий шпиталь.

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В ньому перебуває близько 100 російських військовослужбовців, а надавати медичну допомогу цивільному населенню заборонено, – зазначають у штабі.

Теми: Херсонська областьвійнаокупаціяКрим
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