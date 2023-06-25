Колаборанти тікають з окупованої Херсонщини в Крим – штаб
Колаборанти з російськими паспортами "евакуюються" з тимчасово окупованої Херсонської області у Крим.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "На тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до тимчасово окупованого українського Криму.
Однак, співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника".
Деталі: У штабі також повідомляють, що ворог продовжує зазнавати великих втрат в живій силі та військовій техніці.
І з метою приховування втрат використовує інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
Зокрема, за даними Генштабу, в населеному пункті Каланчак Херсонської області, в приміщені центральної районної лікарні, росіяни облаштували військовий шпиталь.
В ньому перебуває близько 100 російських військовослужбовців, а надавати медичну допомогу цивільному населенню заборонено, – зазначають у штабі.