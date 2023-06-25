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Коллаборационисты бегут из оккупированной Херсонщины в Крым – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 07:28
Коллаборационисты бегут из оккупированной Херсонщины в Крым – штаб
иллюстративное фото с фейсбук-страницы мэрии херсона

Коллаборационисты с российскими паспортами "эвакуируются" с временно оккупированной Херсонской области в Крым.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На временно захваченной Херсонщине отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборационистов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный украинский Крым.

Однако, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя".

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Детали: В штабе также сообщают, что враг продолжает нести большие потери в живой силе и военной технике.

И с целью сокрытия потерь использует инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

В частности, по данным Генштаба, в населенном пункте Каланчак Херсонской области, в помещении центральной районной больницы, россияне обустроили военный госпиталь.

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В нем находится около 100 российских военнослужащих, а оказывать медицинскую помощь гражданскому населению запрещено, - отмечают в штабе.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияКрым
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