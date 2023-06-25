Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Коллаборационисты бегут из оккупированной Херсонщины в Крым – штаб

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 07:28
Коллаборационисты бегут из оккупированной Херсонщины в Крым – штаб
иллюстративное фото с фейсбук-страницы мэрии херсона

Коллаборационисты с российскими паспортами "эвакуируются" с временно оккупированной Херсонской области в Крым.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На временно захваченной Херсонщине отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборационистов с российскими паспортами на собственных автомобилях во временно оккупированный украинский Крым.

Реклама:

Однако, сотрудники ФСБ РФ осуществляют фильтрационные мероприятия в отношении каждого предателя".

Детали: В штабе также сообщают, что враг продолжает нести большие потери в живой силе и военной технике.

И с целью сокрытия потерь использует инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, по данным Генштаба, в населенном пункте Каланчак Херсонской области, в помещении центральной районной больницы, россияне обустроили военный госпиталь.

В нем находится около 100 российских военнослужащих, а оказывать медицинскую помощь гражданскому населению запрещено, - отмечают в штабе.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: