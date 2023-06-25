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Ворог вдарив по Нікополю, є поранений

Ольга Глущенко Неділя, 25 червня 2023, 07:45
Ворог вдарив по Нікополю, є поранений
обстріляний будинок, фото Лисака

У Нікополі Дніпропетровської області росіяни поранили чоловіка, завдали ударів по інших населених пунктах, пошкодили будинки, газопровід і лінію електропередач.

Джерело: голова військової адміністрації області Сергій Лисак

Пряма мова: "Ще одна ніч війни... Ще одна ніч, яка не обійшлася без постраждалих.

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма. Множинні уламкові рани.

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У місті пошкоджено 3 приватні будинки та газопровід".

Деталі: Крім того, з важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють.

Також 20 боєприпасів окупаційні війська випустили по Синельниківському району, зокрема по Великомихайлівській громаді.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок обстрілів пошкоджена лінія електропередач. Деякі населені пункти знеструмлені.

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстріл
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