Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог вдарив по Нікополю, є поранений

Ольга Глущенко Неділя, 25 червня 2023, 07:45
Ворог вдарив по Нікополю, є поранений
обстріляний будинок, фото Лисака

У Нікополі Дніпропетровської області росіяни поранили чоловіка, завдали ударів по інших населених пунктах, пошкодили будинки, газопровід і лінію електропередач.

Джерело: голова військової адміністрації області Сергій Лисак

Пряма мова: "Ще одна ніч війни... Ще одна ніч, яка не обійшлася без постраждалих.

Реклама:

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма. Множинні уламкові рани.

У місті пошкоджено 3 приватні будинки та газопровід".

Деталі: Крім того, з важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють.

ВІДЕО ДНЯ

Також 20 боєприпасів окупаційні війська випустили по Синельниківському району, зокрема по Великомихайлівській громаді.

Внаслідок обстрілів пошкоджена лінія електропередач. Деякі населені пункти знеструмлені.

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Нікополь
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Ворог двічі вдарив по Нікополю: застосував безпілотник і артилерію
Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є постраждала і пошкодження
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: