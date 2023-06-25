Ворог вдарив по Нікополю, є поранений
У Нікополі Дніпропетровської області росіяни поранили чоловіка, завдали ударів по інших населених пунктах, пошкодили будинки, газопровід і лінію електропередач.
Джерело: голова військової адміністрації області Сергій Лисак
Пряма мова: "Ще одна ніч війни... Ще одна ніч, яка не обійшлася без постраждалих.
У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма. Множинні уламкові рани.
У місті пошкоджено 3 приватні будинки та газопровід".
Деталі: Крім того, з важкої артилерії гатив ворог і по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Там наслідки уточнюють.
Також 20 боєприпасів окупаційні війська випустили по Синельниківському району, зокрема по Великомихайлівській громаді.
Внаслідок обстрілів пошкоджена лінія електропередач. Деякі населені пункти знеструмлені.