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Враг ударил по Никополю, есть раненый

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 07:45
Враг ударил по Никополю, есть раненый
обстрелянный дом, фото Лысака

В Никополе Днепропетровской области россияне ранили мужчину, нанесли удары по другим населенным пунктам, повредили дома, газопровод и линию электропередач.

Источник: глава военной администрации области Сергей Лысак

Прямая речь: "Еще одна ночь войны... Еще одна ночь, которая не обошлась без пострадавших.

В Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма. Множественные осколочные раны.

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В городе повреждены 3 частных дома и газопровод".

Детали: Кроме того, из тяжелой артиллерии бил враг и по Марганецкой громаде на Никопольщине. Там последствия уточняют.

Также 20 боеприпасов оккупационные войска выпустили по Синельниковскому району, в частности по Великомихайловской громаде.

ВИДЕО ДНЯ

В результате обстрелов повреждена линия электропередач. Некоторые населенные пункты обесточены.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
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