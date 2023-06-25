Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ударил по Никополю, есть раненый

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 07:45
Враг ударил по Никополю, есть раненый
обстрелянный дом, фото Лысака

В Никополе Днепропетровской области россияне ранили мужчину, нанесли удары по другим населенным пунктам, повредили дома, газопровод и линию электропередач.

Источник: глава военной администрации области Сергей Лысак

Прямая речь: "Еще одна ночь войны... Еще одна ночь, которая не обошлась без пострадавших.

Реклама:

В Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма. Множественные осколочные раны.

В городе повреждены 3 частных дома и газопровод".

Детали: Кроме того, из тяжелой артиллерии бил враг и по Марганецкой громаде на Никопольщине. Там последствия уточняют.

ВИДЕО ДНЯ

Также 20 боеприпасов оккупационные войска выпустили по Синельниковскому району, в частности по Великомихайловской громаде.

В результате обстрелов повреждена линия электропередач. Некоторые населенные пункты обесточены.

Темы: НикопольДнепропетровская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Никополь
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
Враг дважды ударил по Никополю: применил беспилотник и артиллерию
Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: