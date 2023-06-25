Понад 700 окупантів знищені у "день заколоту Пригожина"

У той час, коли в Росії вагнерівці намагалися провести заколот, Збройні сили знищили на фронті 720 окупантів, 6 танків та 5 РСЗВ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 224630 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4030 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,

артилерійських систем – 4034 (+19) од,

РСЗВ – 624 (+5) од,

засоби ППО ‒ 385 (+2) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),

крилаті ракети ‒ 1259 (+41),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

Дані уточнюються.