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Понад 700 окупантів знищені у "день заколоту Пригожина"

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 08:25
Понад 700 окупантів знищені у день заколоту Пригожина
РОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ, ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

У той час, коли в Росії вагнерівці намагалися провести заколот, Збройні сили знищили на фронті 720 окупантів, 6 танків та 5 РСЗВ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 224630 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4030 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
  • артилерійських систем – 4034 (+19) од,
  • РСЗВ – 624 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 552 (+4).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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