Понад 700 окупантів знищені у "день заколоту Пригожина"
Неділя, 25 червня 2023, 08:25
У той час, коли в Росії вагнерівці намагалися провести заколот, Збройні сили знищили на фронті 720 окупантів, 6 танків та 5 РСЗВ.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 224630 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4030 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7806 (+2) од,
- артилерійських систем – 4034 (+19) од,
- РСЗВ – 624 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 385 (+2) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3472 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1259 (+41),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6735 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 552 (+4).
Дані уточнюються.