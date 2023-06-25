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Более 700 оккупантов уничтожены в "день мятежа Пригожина"

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 08:25
Более 700 оккупантов уничтожены в день мятежа Пригожина
РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ, ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

В то время, когда в России вагнеровцы пытались провести мятеж, Вооруженные силы уничтожили на фронте 720 оккупантов, 6 танков и 5 РСЗО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 224630 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 4030 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 7806 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 4034 (+19) ед,
  • РСЗО - 624 (+5) ед,
  • средства ПВО - 385 (+2) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3472 (+12),
  • крылатые ракеты - 1259 (+41),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6735 (+4) ед,
  • специальная техника - 552 (+4).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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