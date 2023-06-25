Более 700 оккупантов уничтожены в "день мятежа Пригожина"

В то время, когда в России вагнеровцы пытались провести мятеж, Вооруженные силы уничтожили на фронте 720 оккупантов, 6 танков и 5 РСЗО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 224630 (+720) человек ликвидировано,

танков - 4030 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 7806 (+2) ед,

артиллерийских систем - 4034 (+19) ед,

РСЗО - 624 (+5) ед,

средства ПВО - 385 (+2) ед,

самолетов - 314 (+0) ед,

вертолетов - 308 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3472 (+12),

крылатые ракеты - 1259 (+41),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6735 (+4) ед,

специальная техника - 552 (+4).

Данные уточняются.

Реклама: