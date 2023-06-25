Более 700 оккупантов уничтожены в "день мятежа Пригожина"
Воскресенье, 25 июня 2023, 08:25
В то время, когда в России вагнеровцы пытались провести мятеж, Вооруженные силы уничтожили на фронте 720 оккупантов, 6 танков и 5 РСЗО.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 224630 (+720) человек ликвидировано,
- танков - 4030 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 7806 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 4034 (+19) ед,
- РСЗО - 624 (+5) ед,
- средства ПВО - 385 (+2) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3472 (+12),
- крылатые ракеты - 1259 (+41),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6735 (+4) ед,
- специальная техника - 552 (+4).
Данные уточняются.