Снаряд розірвався посеред кімнати: росіяни атакували Херсон – чоловік загинув, жінка під завалами
Неділя, 25 червня 2023, 10:43
Росіяни вранці в неділю обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, а жінка опинилася під завалами, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Джерело: Прокудін у Facebook
Пряма мова Прокудіна: "Неспокійна ніч і важкий ранок для Херсонщини. Окупанти знову вкрили вогнем наші мирні будинки.
У Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами.
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Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати".
Деталі: За даними Прокудіна, внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.
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