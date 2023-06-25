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Снаряд розірвався посеред кімнати: росіяни атакували Херсон – чоловік загинув, жінка під завалами

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 10:43
Снаряд розірвався посеред кімнати: росіяни атакували Херсон – чоловік загинув, жінка під завалами
фото херсонської ова

Росіяни вранці в неділю обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, а жінка опинилася під завалами, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Facebook

Пряма мова Прокудіна: "Неспокійна ніч і важкий ранок для Херсонщини. Окупанти знову вкрили вогнем наші мирні будинки.

У Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами.

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Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати".

Деталі: За даними Прокудіна, внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.

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Теми: Херсонобстрілвійна
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