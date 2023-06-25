Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Снаряд розірвався посеред кімнати: росіяни атакували Херсон – чоловік загинув, жінка під завалами

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 10:43
Снаряд розірвався посеред кімнати: росіяни атакували Херсон – чоловік загинув, жінка під завалами
фото херсонської ова

Росіяни вранці в неділю обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув чоловік, а жінка опинилася під завалами, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Джерело: Прокудін у Facebook

Пряма мова Прокудіна: "Неспокійна ніч і важкий ранок для Херсонщини. Окупанти знову вкрили вогнем наші мирні будинки.

Реклама:

У Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами.

Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати".

Деталі: За даними Прокудіна, внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Херсонобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: