Снаряд разорвался посреди комнаты: россияне атаковали Херсон – мужчина погиб, женщина под завалами

Россияне утром в воскресенье обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина, а женщина оказалась под завалами, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Facebook

Прямая речь Прокудина: "Неспокойная ночь и тяжелое утро для Херсонщины. Оккупанты снова покрыли огнем наши мирные дома.

Реклама:

В Херсоне погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами.

Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты".

Детали: По данным Прокудина, в результате обстрела повреждены дома.