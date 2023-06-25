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Снаряд разорвался посреди комнаты: россияне атаковали Херсон – мужчина погиб, женщина под завалами

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 июня 2023, 10:43
Снаряд разорвался посреди комнаты: россияне атаковали Херсон – мужчина погиб, женщина под завалами
фото херсонской ова

Россияне утром в воскресенье обстреляли Херсон, в результате чего погиб мужчина, а женщина оказалась под завалами, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Источник: Прокудин в Facebook

Прямая речь Прокудина: "Неспокойная ночь и тяжелое утро для Херсонщины. Оккупанты снова покрыли огнем наши мирные дома.

В Херсоне погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами.

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Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты".

Детали: По данным Прокудина, в результате обстрела повреждены дома.

Темы: Херсонобстрелвойна
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