Росіяни скаржаться, що вагнерівці пошкодили кілометри доріг
Неділя, 25 червня 2023, 13:48
Тільки в одному Ростові-на-Дону порахували, що вагнерівці 24 червня пошкодили понад 10 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна.
Джерело: мер міста Олексій Логвиненко, якого цитує РБК
Пряма мова Логвиненка: "Після того, як група ПВК "Вагнер" покинула місто, на місце вийшли дорожні служби. Фахівці провели обстеження доріг, якими пролягав шлях військової техніки.
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За попередніми даними, пошкоджено понад 10 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна".
Довідково: Вагнерівці їхали на бронетехніці по цивільних дорогах, а в той час російська армія атакувала їх авіацією.
Сама російська влада руйнувала дороги у Московській області, аби спинити рух терористів "Вагнера".
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