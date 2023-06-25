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Росіяни скаржаться, що вагнерівці пошкодили кілометри доріг

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 13:48
Росіяни скаржаться, що вагнерівці пошкодили кілометри доріг
фото мерії ростова

Тільки в одному Ростові-на-Дону порахували, що вагнерівці 24 червня пошкодили понад 10 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна.

Джерело: мер міста Олексій Логвиненко, якого цитує РБК

Пряма мова Логвиненка: "Після того, як група ПВК "Вагнер" покинула місто, на місце вийшли дорожні служби. Фахівці провели обстеження доріг, якими пролягав шлях військової техніки.

За попередніми даними, пошкоджено понад 10 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна".

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Довідково: Вагнерівці їхали на бронетехніці по цивільних дорогах, а в той час російська армія атакувала їх авіацією.

Сама російська влада руйнувала дороги у Московській області, аби спинити рух терористів "Вагнера".

Теми: РосіяВагнер
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