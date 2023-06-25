Росіяни скаржаться, що вагнерівці пошкодили кілометри доріг

Тільки в одному Ростові-на-Дону порахували, що вагнерівці 24 червня пошкодили понад 10 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна.

Джерело: мер міста Олексій Логвиненко, якого цитує РБК

Пряма мова Логвиненка: "Після того, як група ПВК "Вагнер" покинула місто, на місце вийшли дорожні служби. Фахівці провели обстеження доріг, якими пролягав шлях військової техніки.

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За попередніми даними, пошкоджено понад 10 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна".

Довідково: Вагнерівці їхали на бронетехніці по цивільних дорогах, а в той час російська армія атакувала їх авіацією.

Сама російська влада руйнувала дороги у Московській області, аби спинити рух терористів "Вагнера".