Росіяни скаржаться, що вагнерівці пошкодили кілометри доріг

Тільки в одному Ростові-на-Дону порахували, що вагнерівці 24 червня пошкодили понад 10 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна.

Джерело: мер міста Олексій Логвиненко, якого цитує РБК

Пряма мова Логвиненка: "Після того, як група ПВК "Вагнер" покинула місто, на місце вийшли дорожні служби. Фахівці провели обстеження доріг, якими пролягав шлях військової техніки.

За попередніми даними, пошкоджено понад 10 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна".

Реклама:

Довідково: Вагнерівці їхали на бронетехніці по цивільних дорогах, а в той час російська армія атакувала їх авіацією.

Сама російська влада руйнувала дороги у Московській області, аби спинити рух терористів "Вагнера".