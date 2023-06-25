Россияне жалуются, что вагнеровцы повредили километры дорог
Воскресенье, 25 июня 2023, 13:48
Только в одном Ростове-на-Дону посчитали, что вагнеровцы 24 июня повредили более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Источник: мэр города Алексей Логвиненко, которого цитирует РБК
Прямая речь Логвиненко: "После того, как группа ЧВК "Вагнер" покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники.
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По предварительным данным, повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна".
Справочно: Вагнеровцы ехали на бронетехнике по гражданским дорогам, а в то время российская армия атаковала их авиацией.
Сама российская власть разрушала дороги в Московской области, чтобы остановить движение террористов "Вагнера".
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