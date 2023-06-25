Россияне жалуются, что вагнеровцы повредили километры дорог

Только в одном Ростове-на-Дону посчитали, что вагнеровцы 24 июня повредили более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Источник: мэр города Алексей Логвиненко, которого цитирует РБК

Прямая речь Логвиненко: "После того, как группа ЧВК "Вагнер" покинула город, на место вышли дорожные службы. Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники.

По предварительным данным, повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна".

Реклама:

Справочно: Вагнеровцы ехали на бронетехнике по гражданским дорогам, а в то время российская армия атаковала их авиацией.

Сама российская власть разрушала дороги в Московской области, чтобы остановить движение террористов "Вагнера".