Росіяни скинули на ЗСУ хімічний боєприпас, але вітер був у бік окупантів – Шершень

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що окупанти скинули на одну з позицій Збройних сил хімічний боєприпас, але вітер був у бік росіян.

Джерело: Шершень в ефірі телемарафону

Пряма мова Шершня: "Зафіксовано факт скидання на одну з позицій ЗСУ забороненого хімічного боєприпасу аерозольно-задушливої дії.

Реклама:

Вітер був у бік противника".

Деталі: Він не надав більше ніякої інформації. Також невідомо, чи є постраждалі серед ЗСУ.