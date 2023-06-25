Росіяни скинули на ЗСУ хімічний боєприпас, але вітер був у бік окупантів – Шершень
Неділя, 25 червня 2023, 15:56
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що окупанти скинули на одну з позицій Збройних сил хімічний боєприпас, але вітер був у бік росіян.
Джерело: Шершень в ефірі телемарафону
Пряма мова Шершня: "Зафіксовано факт скидання на одну з позицій ЗСУ забороненого хімічного боєприпасу аерозольно-задушливої дії.
Реклама:
Вітер був у бік противника".
Деталі: Він не надав більше ніякої інформації. Також невідомо, чи є постраждалі серед ЗСУ.