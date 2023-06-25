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Росіяни скинули на ЗСУ хімічний боєприпас, але вітер був у бік окупантів – Шершень

Роман ПетренкоНеділя, 25 червня 2023, 15:56
Росіяни скинули на ЗСУ хімічний боєприпас, але вітер був у бік окупантів – Шершень
ВАЛЕРИЙ ШЕРШЕНЬ. ФОТО "АРМІЯ INFORM"

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що окупанти скинули на одну з позицій Збройних сил хімічний боєприпас, але вітер був у бік росіян.

Джерело: Шершень в ефірі телемарафону

Пряма мова Шершня: "Зафіксовано факт скидання на одну з позицій ЗСУ забороненого хімічного боєприпасу аерозольно-задушливої дії.

Вітер був у бік противника".

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Деталі: Він не надав більше ніякої інформації. Також невідомо, чи є постраждалі серед ЗСУ.

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Теми: Збройні силивійна
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