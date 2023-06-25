Россияне сбросили на ВСУ химический боеприпас, но ветер был в сторону оккупантов - Шершень
Воскресенье, 25 июня 2023, 15:56
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что оккупанты сбросили на одну из позиций Вооруженных сил химический боеприпас, но ветер был в сторону россиян.
Источник: Шершень в эфире телемарафона
Прямая речь Шершня: "Зафиксирован факт сброса на одну из позиций ВСУ запрещенного химического боеприпаса аэрозольно-удушающего действия.
Ветер был в сторону противника".
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Детали: Он не предоставил больше никакой информации. Также неизвестно, есть ли пострадавшие среди ВСУ.
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