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Ворожа ДРГ намагалася проникнути через кордон на Сумщині – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 19:43
Ворожа ДРГ намагалася проникнути через кордон на Сумщині – зведення Генштабу
український військовий, фото Генштабу ЗСУ

В районі села Родіонівка Сумської області росіяни здійснили невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, також вони проводили безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: В ніч на неділю ворог застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, протягом доби завдав 25 авіаційних ударів, також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних з Україною районах. Минулої доби, в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив.

ВІДЕО ДНЯ

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне  на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове  Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Роздолівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Григорівки та Міньківки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Сухої Балки на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Макарівка, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед яких Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя Гуляйполе Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Милове,  Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів, станцію РЕБ та 3 ворожих артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Теми: Генштабвійна
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