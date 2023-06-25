Вражеская ДРГ пыталась проникнуть через границу на Сумщине – сводка Генштаба

В районе села Родионовка Сумской области россияне совершили неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, также они проводили безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Марьинском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В ночь на воскресенье враг применил 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, в течение суток нанес 25 авиационных ударов, также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось более 20 боевых столкновений.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, продолжает диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки, в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремячка, Тимоновичи Черниговской области; Ходино, Малушино, Казачье, Ворожба, Искрисковщина, Павловка, Екатериновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бочковое, Охримовка, Николаевка, Нестерное, Бударки, Круглое, Землянки, Ольховатка, Чугуновка, Григорьевка, Отрадное на Харьковщине.

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На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Роздоловки. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное и Раздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Григорьевки и Миньковки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Сухой Балки в Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Карловка и Первомайское.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Макаровка, Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов, среди которых Темировка, Новодаровка, Левадное, Ольговское, Малиновка, Зеленый Гай, Затишье Гуляйполе Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Милово, Берислав, Казацкое, Львовское, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками был уничтожен разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов, станцию РЭБ и 3 вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.