Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися до кілометра – Череватий

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 20:12
На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися до кілометра – Череватий
ситуація навколо Бахмута, скріншот deepstatemap

На південному та північному флангах навколо Бахмута за добу Сили оброни просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів".

Реклама:

Деталі: Він також повідомив, що за добу на Бахмутському напрямку знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон.

Також знищено танк, бойову машину піхоти, дві самохідні артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню "Град", три протитанкових комплекси, три гармати "Мста-Б", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", шість польових складів з боєприпасами, три дрони-камікадзе "Ланцет" і один безпілотник "Орлан-10".

Теми: БахмутДонецька областьконтрнаступвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: