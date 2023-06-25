На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися до кілометра – Череватий

На південному та північному флангах навколо Бахмута за добу Сили оброни просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів".

Деталі: Він також повідомив, що за добу на Бахмутському напрямку знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон.

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Також знищено танк, бойову машину піхоти, дві самохідні артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню "Град", три протитанкових комплекси, три гармати "Мста-Б", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", шість польових складів з боєприпасами, три дрони-камікадзе "Ланцет" і один безпілотник "Орлан-10".