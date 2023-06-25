Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися до кілометра – Череватий

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 20:12
На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися до кілометра – Череватий
ситуація навколо Бахмута, скріншот deepstatemap

На південному та північному флангах навколо Бахмута за добу Сили оброни просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тіснять ворога. За добу було пройдено на південному, північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів".

Деталі: Він також повідомив, що за добу на Бахмутському напрямку знищено 186 окупантів, 224 поранено, 8 взято в полон.

Реклама:

Також знищено танк, бойову машину піхоти, дві самохідні артилерійські установки, дві реактивні системи залпового вогню "Град", три протитанкових комплекси, три гармати "Мста-Б", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", шість польових складів з боєприпасами, три дрони-камікадзе "Ланцет" і один безпілотник "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутДонецька областьконтрнаступвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Україна отримала другий транш від МВФ на 890 мільйонів доларів

Усі новини...
Бахмут
Білецький: 3 ОШБр повністю зачистила західний берег каналу Сіверський Донець – Донбас
Міноборони РФ: ЗСУ скористалися "провокацією" Пригожина, готують наступ під Бахмутом
У ЗСУ пояснили зменшення інтенсивності боїв на бахмутському напрямку
Останні новини
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
22:57
Протиотрута. Пам’яті Вікторії Амеліної
Усі новини...
Реклама: