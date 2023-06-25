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На Бахмутском направлении Силы обороны за сутки продвинулись до километра – Череватый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 20:12
На Бахмутском направлении Силы обороны за сутки продвинулись до километра – Череватый
ситуация вокруг Бахмута, скриншот deepstatemap

На южном и северном флангах вокруг Бахмута за сутки Силы обороны продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки было пройдено на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров".

Детали: Он также сообщил, что за сутки на Бахмутском направлении уничтожено 186 оккупантов, 224 ранены, 8 взяты в плен.

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Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, две самоходные артиллерийские установки, две реактивные системы залпового огня "Град", три противотанковых комплекса, три пушки "Мста-Б", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", шесть полевых складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе "Ланцет" и один беспилотник "Орлан-10".

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Темы: БахмутДонецкая областьконтрнаступлениевойна
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