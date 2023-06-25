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На Херсонщині під обстріл потрапила вагітна, поранено двох чоловіків

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 21:01
На Херсонщині під обстріл потрапила вагітна, поранено двох чоловіків
скріншот deepstatemap

Внаслідок другого за день обстрілу Антонівки на Херсонщині поранено чоловіка, у Бургунці також поранено чоловіка, під обстріл потрапила вагітна, їй надають допомогу.

Джерело: Херcонська ОВА

Дослівно: "Армія РФ знову обстріляла Антонівку. Поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надана необхідна допомога.

Також під вогнем була Бургунка. З тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

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Під цей обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам.

Сьогодні росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, люди не постраждали".

Що передувало: Раніше в неділю внаслідок обстрілу Антонівки на Херсонщині було поранено 21-річного чоловіка.

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Теми: Херсонська областьвійна
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