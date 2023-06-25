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На Херсонщині під обстріл потрапила вагітна, поранено двох чоловіків

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 21:01
На Херсонщині під обстріл потрапила вагітна, поранено двох чоловіків
скріншот deepstatemap

Внаслідок другого за день обстрілу Антонівки на Херсонщині поранено чоловіка, у Бургунці також поранено чоловіка, під обстріл потрапила вагітна, їй надають допомогу.

Джерело: Херcонська ОВА

Дослівно: "Армія РФ знову обстріляла Антонівку. Поранення отримав 29-річний чоловік. Йому надана необхідна допомога.

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Також під вогнем була Бургунка. З тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка.

Під цей обстріл попала й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері, щоб запобігти передчасним пологам.

Сьогодні росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, люди не постраждали".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше в неділю внаслідок обстрілу Антонівки на Херсонщині було поранено 21-річного чоловіка.

Теми: Херсонська областьвійна
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