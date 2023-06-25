На Херсонщине под обстрел попала беременная, ранены двое мужчин
Воскресенье, 25 июня 2023, 21:01
В результате второго за день обстрела Антоновки на Херсонщине ранен мужчина, в Бургунке также ранен мужчина, под обстрел попала беременная, ей оказывают помощь.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Армия РФ снова обстреляла Антоновку. Ранения получил 29-летний мужчина. Ему оказана необходимая помощь.
Также под огнем была Бургунка. С тяжелыми ранениями госпитализирован мужчина.
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Под этот обстрел попала и беременная женщина. Сейчас медики оказывают помощь будущей матери, чтобы предотвратить преждевременные роды.
Сегодня россияне снова сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое. К счастью, люди не пострадали".
Что предшествовало: Ранее в воскресенье в результате обстрела Антоновки в Херсонской области был ранен 21-летний мужчина.
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