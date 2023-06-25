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Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 21:15
Зеленський поговорив із Трюдо про вагнерівців і ЗАЕС
Зеленський і Трюдо під час зустрічі в Києві 10 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо обговорив спробу заколоту "вагнерівців" у Росії та загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Провів першу із серії важливих телефонних розмов – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям – за постійну підтримку України.

Розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.

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Звернув увагу прем’єр-міністра на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС. Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО".

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Теми: ЗеленськийКанадаВагнерЗАЕС
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