Зеленський поговорив із Трюдо про "вагнерівців" і ЗАЕС

Зеленський і Трюдо під час зустрічі в Києві 10 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо обговорив спробу заколоту "вагнерівців" у Росії та загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Провів першу із серії важливих телефонних розмов – із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям – за постійну підтримку України.

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Розповів про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.

Звернув увагу прем’єр-міністра на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС. Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС. Принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО".