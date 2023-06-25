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Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 21:15
Зеленский поговорил с Трюдо о вагнеровцах и ЗАЭС
Зеленский и Трюдо во время встречи в Киеве 10 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьером Канады Джастином Трюдо обсудил попытку мятежа "вагнеровцев" в России и угрожающую ситуацию на Запорожской АЭС.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Провел первый из серии важных телефонных разговоров – с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Спасибо за недавний визит в Киев, а Канаде и всем канадцам – за постоянную поддержку Украины.

Рассказал об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий.

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Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую оккупационные войска создали на Запорожской АЭС. Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытку подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС. Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО".

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Темы: ЗеленскийКанадаВагнерЗАЭС
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