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Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 22:04
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
ФОТО: ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ІЗРАЇЛІ

Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу в чіткій проросійській позиції та закликало стати на правильний бік історії, через цю заяву МЗС Ізраїлю має намір викликати українського посла.

Джерело: посольство України в Ізраїлі, The Jerusalem Post

Дослівно посольство: "Посольство України в державі Ізраїль з жалем наголошує, що нинішній ізраїльський уряд обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією…

У той час як народ України, включаючи її значну єврейську громаду, стікає кров'ю під ударами російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією про свій нейтралітет (хоча вже й не приховує це), активно налагоджує відносини з Російською Федерацією. Насправді, на місцях так званий "нейтралітет" ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція.

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На жаль, ізраїльський уряд мало зважає на думку власного народу та ігнорує заклики світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі проти російського державного тероризму. Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію і підтримати Україну оборонними засобами, підтримати свободу і демократичний світовий порядок. Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильному боці історії!".

Деталі: Як заявили в посольстві, про проросійську позицію Ізраїлю свідчить низка "досить суперечливих подій", що відбулися у першій половині 2023 року і збіглися у часі з майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні.

"Серед них особливо слід відзначити безрезультатний візит міністра закордонних справ Ізраїлю до України в лютому цього року та низку інтерв'ю прем'єр-міністра Нетаньяху ізраїльським ЗМІ, в тому числі останнє – з Jerusalem Post від 22 червня", – йдеться в заяві.

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Посольство звинуватило Ізраїль у "повній бездіяльності" в наданні Україні оборонної допомоги протягом останніх 1,5 років.

Зазначається також, що в останньому інтерв'ю Нетаньяху з'явилися цілком вигадані та спекулятивні припущення, що припускають передачу західного озброєння з поля бою в Україні сирійському та іранському режимам.

Більше того, нещодавно ізраїльський уряд успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії. Крім того, була досягнута домовленість про створення ще однієї російської дипломатичної місії в Єрусалимі, для якої навіть була безкоштовно виділена земля.

Після цієї заяви українського посольства Міністерство закордонних справ Ізраїлю планує викликати посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

Міністр закордонних справ Елі Коен заявив на брифінгу, що "незважаючи на складні відносини з Росією, Ізраїль був з Україною від початку війни і до сьогодні, публічно підтримував її територіальну цілісність і суверенітет і голосував за засудження Росії на міжнародних форумах".

Міністр повідомив, що минулого року Ізраїль направив Україні безпрецедентну суму – 80 мільйонів шекелів – і має ще більший бюджет для допомоги Києву цього року.

Крім того, Коен заявив, що ізраїльська система попередження про ракетний напад, яка тестується в Києві, врятує життя українських цивільних осіб.

Теми: Ізраїльдипломатичні відносиниРосіядопомога Україні
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