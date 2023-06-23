Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль побоюється надавати зброю Україні, оскільки та може потрапити до рук росіян, а тоді до Ірану.

Джерело: Нетаньягу в інтерв’ю "The Jerusalem Post"

Пряма мова: "Я думаю, що Ізраїль перебуває в особливій ситуації, відмінній від, скажімо, Польщі, Німеччини, Франції чи будь-якої іншої західної країни, яка допомагає Україні.

По-перше, ми маємо близький військовий кордон з Росією. Наші пілоти літають поруч з російськими пілотами в небі над Сирією. І я думаю, що важливо, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану військово розміститися на нашому північному кордоні.

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По-друге, у нас також є побоювання, що будь-які системи, які ми надамо Україні, будуть використані проти нас, тому що вони можуть потрапити до рук Ірану і бути використані проти нас. І, до речі, це не теоретична можливість. Це насправді сталося із західним протитанковим озброєнням, яке ми зараз бачимо на наших кордонах. Тому тут треба бути дуже обережними".

Деталі: Нетаньягу назвав підхід Ізраїлю до допомоги Україні "збалансованим" і вважає його правильним. За його словами, глави західних держав "розуміють, що Ізраїль знаходиться в іншій ситуації, ніж будь-хто з них".

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