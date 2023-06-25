Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла

Посольство Украины в Израиле обвинило это государство в четкой пророссийской позиции и призвало стать на правильную сторону истории, из-за этого заявления МИД Израиля намерен вызвать украинского посла.

Источник: посольство Украины в Израиле, The Jerusalem Post

Дословно посольство: "Посольство Украины в государстве Израиль с сожалением отмечает, что нынешнее израильское правительство избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией...

В то время как народ Украины, включая ее значительную еврейскую общину, истекает кровью под ударами российских ракет и иранских беспилотников, израильское руководство, прикрываясь словесной демагогией о своем нейтралитете (хотя уже и не скрывает этого), активно налаживает отношения с Российской Федерацией. На самом деле, на местах так называемый "нейтралитет" израильского правительства рассматривается как четкая пророссийская позиция.

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К сожалению, израильское правительство мало учитывает мнение собственного народа и игнорирует призывы мировой еврейской диаспоры, которая однозначно поддерживает Украину в ее борьбе против российского государственного терроризма. Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!".

Детали: Как заявили в посольстве, о пророссийской позиции Израиля свидетельствует ряд "достаточно противоречивых событий", произошедших в первой половине 2023 года и совпавших по времени с почти полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

"Среди них особо следует отметить безрезультатный визит министра иностранных дел Израиля в Украину в феврале этого года и ряд интервью премьер-министра Нетаньяху израильским СМИ, в том числе последнее – с Jerusalem Post от 22 июня", - говорится в заявлении.

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Посольство обвинило Израиль в "полной бездеятельности" в предоставлении Украине оборонной помощи в течение последних 1,5 лет.

Отмечается также, что в последнем интервью Нетаньяху появились вполне вымышленные и спекулятивные предположения, предполагающие передачу западного вооружения с поля боя в Украине сирийскому и иранскому режимам.

Более того, недавно израильское правительство успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России. Кроме того, была достигнута договоренность о создании еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме, для которой даже была бесплатно выделена земля.

После этого заявления украинского посольства Министерство иностранных дел Израиля планирует вызвать посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил на брифинге, что "несмотря на сложные отношения с Россией, Израиль был с Украиной от начала войны и до сегодня, публично поддерживал ее территориальную целостность и суверенитет и голосовал за осуждение России на международных форумах".

Министр сообщил, что в прошлом году Израиль направил Украине беспрецедентную сумму – 80 миллионов шекелей – и имеет еще больший бюджет для помощи Киеву в этом году.

Кроме того, Коэн заявил, что израильская система предупреждения о ракетном нападении, которая тестируется в Киеве, спасет жизни украинских гражданских лиц.