Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський провів розмову з Байденом: згадали процеси в Росії

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 22:21
Зеленський провів розмову з Байденом: згадали процеси в Росії
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА БАЙДЕН, GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден у ході телефонної розмови в неділю обговорили, зокрема, перебіг бойових дій в Україні та процеси в Росії.

Джерело: Зеленський у Telegram, сайт президента, Білий дім

Дослівно: "Говорив із президентом США Джозефом Байденом. Позитивна й надихаюча розмова.

Реклама:

Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Cвіт повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку".

Пряма мова Зеленського: "Учорашні події викрили слабкість путінського режиму". 

Деталі: Зеленський також подякував Байдену за неослабну підтримку України , особливо за комплекси "Patriot".

ВІДЕО ДНЯ

"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів", - зазначив він.

Президенти також обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.

Зеленський і Байден також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Про розмову повідомив також сайт Білого дому.

Дослівно Білий дім: "Президент Байден говорив сьогодні з президентом України Зеленським, щоб обговорити підтримку України, яка захищається від російської агресії. Вони обговорили триваючий контрнаступ України, і президент Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США, в тому числі шляхом продовження надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги. Лідери також обговорили останні події в Росії". 

Теми: ЗеленськийБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Наєв про можливий напад "вагнерівців" з Білорусі: Це буде ніщо інше, як самогубство
Буданов: План підриву ЗАЕС затверджений, ситуація ніколи не була такою серйозною
На Бахмутському напрямку Сили оборони за добу просунулися до кілометра – Череватий
Резніков про контрнаступ: Зараз підготовча операція, цей рік стане переломним
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: