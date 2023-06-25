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Зеленський провів розмову з Байденом: згадали процеси в Росії

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 22:21
Зеленський провів розмову з Байденом: згадали процеси в Росії
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ТА БАЙДЕН, GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден у ході телефонної розмови в неділю обговорили, зокрема, перебіг бойових дій в Україні та процеси в Росії.

Джерело: Зеленський у Telegram, сайт президента, Білий дім

Дослівно: "Говорив із президентом США Джозефом Байденом. Позитивна й надихаюча розмова.

Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Cвіт повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку".

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Пряма мова Зеленського: "Учорашні події викрили слабкість путінського режиму". 

Деталі: Зеленський також подякував Байдену за неослабну підтримку України , особливо за комплекси "Patriot".

"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів", - зазначив він.

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Президенти також обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.

Зеленський і Байден також скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Про розмову повідомив також сайт Білого дому.

Дослівно Білий дім: "Президент Байден говорив сьогодні з президентом України Зеленським, щоб обговорити підтримку України, яка захищається від російської агресії. Вони обговорили триваючий контрнаступ України, і президент Байден підтвердив непохитну підтримку з боку США, в тому числі шляхом продовження надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги. Лідери також обговорили останні події в Росії". 

Теми: ЗеленськийБайден
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