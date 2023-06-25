Зеленский провел разговор с Байденом: упомянули процессы в России

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили, в частности, ход боевых действий в Украине и процессы в России.

Источник: Зеленский в Telegram, сайт президента, Белый дом

Дословно: "Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Положительный и вдохновляющий разговор.

Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка".

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Прямая речь Зеленского: "Вчерашние события разоблачили слабость путинского режима".

Детали: Зеленский также поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку Украины, особенно за комплексы "Patriot".

"Важно в дальнейшем увеличивать способности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и за поддержку коалиции истребителей", - отметил он.

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Президенты также обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения.

Зеленский и Байден также скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

О разговоре сообщил также сайт Белого дома.

Дословно Белый дом: "Президент Байден говорил сегодня с президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии. Они обсудили продолжающееся контрнаступление Украины, и президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США, в том числе путем продолжения предоставления безопасностной, экономической и гуманитарной помощи. Лидеры также обсудили последние события в России".