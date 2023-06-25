Резніков поговорив із главою Міноборони США: Все рухається у правильному напрямку

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном контрнаступ України та спробу заколоту "вагнерівців" у Росії.

Джерело: Резніков у Twitter

Дослівно: "Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні, що російська влада слабка, і що виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля. Росії було б краще вирішувати свої власні проблеми.

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Ми також обговорили контрнаступ української армії та наступні кроки у зміцненні наших сил оборони.

Все рухається у правильному напрямку. Україна переможе".